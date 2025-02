Escalação de Grêmio x Ju: Wagner Leonardo estreia no Tricolor

O Grêmio muda para enfrentar o Juventude, às 21h30min deste sábado (22), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Para encarar o time da Serra, o técnico Gustavo Quinteros vai mudar a defesa e o meio-campo, promovendo a estreia de Wagner Leonardo, um dos cinco contratados que chegaram na semana passada, e a entrada de Monsalve, cobrada pela torcida desde o ano passado.

Depois das falhas recentes de Rodrigo Ely, uma delas quase provocou a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, na quarta-feira (19), contra o São Raimundo – a classificação só veio nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal –, o argentino decidiu colocar Wagner Leonardo. Vindo do Vitória, o novo dono da 3 chegou com personalidade, dizendo que quer fazer história na Arena e pedindo a camisa usada por Pedro Geromel.

Quinteros faz mudanças no time que enfrenta o Ju (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já no meio, Quinteros decidiu escalar Monsalve, que tem entrado bem sempre que chamado no banco. O colombiano vai substituir o chileno Aravena, lesionado na partida contra o São Raimundo, em Boa Vista. Na frente, serão mantidos Kike Oliveira e Braithwaite.

Dessa forma, Quinteros manda a campo Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Franco Cristaldo e Monsalve; Kike Olivera e Braithwaite.

Juventude tem dois desfalques

Do lado do Juventude, sem o lateral-esquerdo Felipinho e o centroavante Gilberto, ambos no departamento médico, o técnico Fábio Matias deve mandar a campo Abner e Ênio. Assim, o clube da Serra deve jogar com Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio Emerson Batalla e Erick Farias.

A partida de volta, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, está marcada para às 16h30min (de Brasília) do sábado de Carnaval (1º/3).