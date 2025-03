Quinteros cumpre promessa e adota medida incomum no Grêmio

Depois de uma sequência de 14 jogos em 54 dias, entre Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, enfim Gustavo Quinteros está tendo tempo para treinar o time do Grêmio. Durante o período de Data Fifa, o comandante gremista pode colocar em prática algo que adiantou logo após a perda do título estadual para o Internacional, no último dia 16 de março, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

— Agora temos seis, sete dias, onde vamos fazer um par de dois turnos para trabalhar taticamente com os mesmos jogadores — anunciou Quinteros em entrevista coletiva.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Depois de receber três dias de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou na última quinta-feira (20) no CT Presidente Luiz Carvalho. Nesta segunda-feira (24), os treinamentos acontecem em dois turnos. Após a atividade da manhã, os atletas almoçam e ficam concentrados em hotel próximo ao centro de treinamento gremista, retornando na parte da tarde.

continua após a publicidade

Quinteros quer aprimorar entrosamento, mas não conta com peças importantes

Nos últimos anos, os treinamentos em dois turnos se tornaram incomuns — não só no Grêmio, mas em todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Entretanto, foi a forma que Quinteros encontrou para otimizar o tempo disponível e ajustar tudo que precisa em seu time antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (28), às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio.

A ideia é que, principalmente com atividades táticas, os treinamentos em dois turnos aprimorem o entrosamento da equipe e assimilação do modelo de jogo de Quinteros, que recebeu muitos reforços durante o Campeonato Gaúcho. Porém, o treinador não tem à disposição, neste momento, jogadores como Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, que servem suas seleções, e Braithwaite, que se recupera de lesão muscular.