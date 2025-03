Mesmo com a contestação da opinião pública, que aumentou após a perda do título gaúcho para o Internacional, o técnico Gustavo Quinteros segue prestigiado no Grêmio. Ao menos foi o que deu a entender o presidente Alberto Guerra após o empate em 1 a 1 no clássico do último domingo (16), no Beira-Rio, que impediu o octacampeonato gremista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

– Isso não vai abalar. São todos profissionais extremamente qualificados. Sabem do potencial, do momento do clube, da equipe, do treinador, da adaptação inclusive do próprio treinador em um país novo, do estilo de jogo. Como já referido, a gente está contente com o que tem visto no dia a dia de trabalho e sabe que vai melhorar mais ainda durante o ano – garantiu Guerra.

Avaliação do Grêmio

O presidente do Grêmio afirmou que a avaliação e cobrança sobre o trabalho do treinador é constante, e não é influenciada apenas por um ou outro resultado.

continua após a publicidade

➡️ Quinteros aponta vilões para o Grêmio: 'Enner Valencia e árbitro'

– Essa conversa é feita diariamente, semanalmente, não em função da derrota ou da vitória do Campeonato Gaúcho. Reuniões de trabalho, a gente avalia, conversa, questiona, também é questiona. Isso não vai mudar – disse o mandatário.

Além da perda do título gaúcho, o Grêmio de Quinteros teve dificuldades na Copa do Brasil, em que passou nos pênaltis por São Raimundo/RR e Athletic/MG. O próximo desafio gremista é a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29, às 18h30min, quando recebe o Atlético-MG. Nesta segunda-feira (17), o Tricolor Gaúcho também conhecerá seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Quinteros no Grêmio

O argentino-boliviano assumiu o comando do imortal no início do ano, após ter feito um trabalho de destaque no Vélez Sarsfield, que viu ele guiar a equipe para a conquista de seu primeiro campeonato argentino em 11 anos. Desde que assumiu o Tricolor Gaúcho conquistou seis vitórias, teve quatro empates e apenas perdeu uma partida em 13 jogos.