Após três dias de folga, elenco do Grêmio se reapresenta

Depois de receber três dias de folga após a perda do título gaúcho para o Internacional, sacramentada no último domingo (16), no Beira-Rio, o elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta quinta-feira (20), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A atividade foi voltada à parte física, e também contou com exercícios de finalização e mobilidade.

Esse foi o primeiro de nove treinamentos seguidos que serão orientados pela comissão técnica de Gustavo Quinteros. Por conta da Data Fifa, o Grêmio só voltará a campo no dia 29, sábado, às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro.

O período servirá especialmente para Quinteros aprimorar seu modelo de jogo e o entrosamento da equipe. O treinador lembrou diversas vezes, em entrevistas coletivas, que muitas contratações das nove contratações feitas pelo Grêmio para esta temporada chegaram durante o Campeonato Gaúcho, e tiveram pouco tempo para treinar.

Ausência de jogadores convocados

Neste período de treinamentos do Tricolor Gaúcho, três jogadores não estarão presentes. São eles o volante Villasanti e os pontas Aravena e Cristian Olivera, que foram convocados para defender as seleções paraguaia, chilena e uruguaia, respectivamente, nos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Villasanti e Aravena em jogos do Grêmio (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Villasanti e Aravena, inclusive, se enfrentam na abertura da 13ª rodada das Eliminatórias. Paraguai e Chile duelam às 20h desta quinta-feira (20), no Defensores del Chaco, em Assunção. Na sexta-feira (21), às 20h30min, o Uruguai de Cristian Olivera recebe a Argentina, em clássico sul-americano, no Centenário, em Montevidéu.