Quinteros terá nove dias de treinamentos para ajustar time do Grêmio

Depois de receber três dias de folga após a perda do título do Campeonato Gaúcho, para o Internacional, no último domingo (16), no Beira-Rio, o elenco do Grêmio se reapresenta na manhã desta quinta-feira (20), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A comissão técnica de Gustavo Quinteros terá nove dias seguidos de treinamentos para ajustar a equipe antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29, sábado, às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio.

O período será fundamental para o treinador, que recebeu reforços em meio à disputa do Campeonato Gaúcho. Quinteros lembrou disso mais de uma vez em entrevistas coletivas para justificar as dificuldades enfrentadas por seu time.

— Vamos crescendo como equipe. Não podemos esquecer que os jogadores chegaram quando estávamos competindo, sem tempo de trabalho — disse o treinador após a perda do Gauchão para o Inter.

Quinteros ainda não encontrou time ideal do Grêmio

Ao todo, o Grêmio contratou nove jogadores neste início da temporada 2025: o goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Lucas Esteves e Luan Cândido, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo e os pontas Cristian Olivera e Amuzu.

Até por conta dessa reformulação, Quinteros ainda não encontrou seu Grêmio ideal. Existem dúvidas praticamente em todos os setores. Na lateral direita, que tem João Pedro, João Lucas e Igor Serrote como alternativas; na zaga, quanto ao parceiro de Wagner Leonardo; na primeira função do meio-campo, entre Cuéllar e Camilo; e principalmente na meia, em que já atuaram Cristaldo, Monsalve e Edenílson.

Nesse período de treinamentos em que tentará dirimir essas dúvidas e aprimorar seu modelo de jogo, Quinteros não poderá contar com três jogadores convocados para suas seleções na Data Fifa. São eles o volante Villasanti e os pontas Cristian Olivera e Aravena, que representam Paraguai, Uruguai e Chile, respectivamente.