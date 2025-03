Quinteros cita problema do Grêmio de Renato: ‘Temos que melhorar muito’

Gustavo Quinteros chegou ao Grêmio com a responsabilidade de substituir Renato Portaluppi, maior ídolo da história do clube. Pressionado após a perda do título do Campeonato Gaúcho para o Internacional, o treinador argentino segue em busca de ajustar sua equipe, que estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio.

Em entrevista à GZH, nesta quinta-feira (27), Quinteros citou um grande problema apresentado pelo Grêmio de Renato em 2023 e 2024, que é prioridade nesse seu — ainda — início de trabalho: a defesa.

— Averiguamos, e estamos atentos de que o time, nos últimos dois anos, sofreu muitos gols. Temos que melhorar muito a solidez defensiva, tratar de buscar sofrer menos gols que em outras temporadas. [...] O primeiro objetivo é esse, encontrar uma equipe sólida, forte, que represente o Grêmio em sua característica — destacou Quinteros.

Grêmio sofreu 106 gols nas últimas duas edições do Brasileiro

Nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tomou 106 gols. Em 2023, mesmo com o vice-campeonato, teve a quarta pior defesa, com 56 gols sofridos nos 38 jogos disputados. Em 2024, quando chegou a brigar contra o rebaixamento, o Tricolor Gaúcho foi o sétimo time mais vazado, com 50 gols nos 38 jogos.

Renato Portaluppi comandou o Grêmio nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Na atual temporada, com a ressalva de que boa parte dos adversários do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil é de nível inferior, o Grêmio sofreu 13 gols em 14 jogos. Quinteros viu evolução na solidez defensiva da equipe, especialmente no jogo de volta da final do Gauchão, no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio. Agora, o treinador também espera que seus jogadores melhorem o "nível individual" para que o Tricolor produza mais ofensivamente.