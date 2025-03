Com retorno de convocados, Quinteros encaminha Grêmio para estreia no Brasileirão

Na manhã desta quinta-feira (27), o técnico Gustavo Quinteros comandou o penúltimo treinamento do Grêmio antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (29), às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena. A atração da atividade ficou por conta dos retornos de Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, que serviram Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, na Data Fifa.

Com os três à disposição, Quinteros pode encaminhar o time titular do Grêmio para o primeiro desafio no Brasileirão. A tendência é que Villasanti e Cristian Olivera comecem jogando. Por outro lado, Aravena deve ficar como alternativa no banco de reservas.

Quinteros tem dúvida entre Edenílson e Cristaldo

No jogo-treino contra o Azuriz-PR, vencido por 3 a 0 pelo Grêmio, na manhã da última quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho, o time considerado titular teve Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Edenílson; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

Cristian Olivera deve entrar no lugar de Pavón, e Villasanti no de Edenílson ou Cristaldo. Se a opção for pela saída deste último, o Grêmio repetirá a escalação com três volantes de origem utilizada no último jogo: o empate em 1 a 1 com o Internacional, na partida de volta da final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio.

O último treinamento do Grêmio antes da estreia diante do Atlético-MG será às 10h desta sexta-feira (28), novamente no CT Luiz Carvalho. Após a atividade, os atletas relacionados iniciam o regime de concentração para a partida.