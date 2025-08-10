Mesmo com a derrota para o lanterna Sport, por 1 a 0, na noite deste domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio garantiu a continuidade de Mano Menezes no comando da equipe. O treinador foi respaldado em entrevista coletiva conjunta com o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato.

— A gente não muda em função de estarmos presenciado todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram. Mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior do que está hoje com a mesma comissão técnica. A gente tem a certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — afirmou Rossato.

'É um dos momentos mais difíceis da minha carreira', diz Mano

Entretanto, o próprio Mano Menezes disse que 'tudo tem limite'. Sincero, como sempre, o treinador deixou claro que pedirá demissão caso a equipe não melhore no curto prazo.

— É óbvio que vocês sabem meu sentimento. É um dos momentos mais difíceis que passo aqui, e na minha carreira. [...] Mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim. Mesmo que o torcedor tenha carinho comigo, respeito, as coisas não podem continuar assim como estão, se não teremos um final muito melancólico, muito triste — admitiu Mano.

A avaliação do treinador é que, após um início em que conseguiu dar norte para o time, o trabalho estagnou. Mano reconheceu que, atualmente, o Grêmio não consegue nem atacar, nem defender bem. E adiantou que irá rever conceitos, em busca, acima de tudo, de recuperar a solidez defensiva da equipe.

