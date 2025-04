Na reestreia de Mano Menezes, o Grêmio esteve duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate e ficou no 2 a 2 com o Godoy Cruz-ARG, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Edenílson e Aravena marcaram os gols do Tricolor Gaúcho, enquanto Auzmendi e Dupuy marcaram para os donos da casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com o resultado, as duas equipes perderam os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e, o Grêmio, a chance de assumir a liderança do Grupo D. Após três rodadas, ambos times têm sete pontos, mas o Godoy Cruz leva vantagem no saldo de gols.

Como foi o jogo

O Godoy Cruz até tentou sufocar nos primeiros minutos, mas foi o Grêmio quem levou perigo pela primeira vez. Aos oito, a pressão de Cristian Olivera em Rossi surtiu efeito. O zagueiro argentino falhou, o ponta uruguaio roubou a bola, tentou tirar de Petroli e finalizou, mas o goleiro conseguiu salvar.

continua após a publicidade

O jogo foi truncado na maior parte do primeiro tempo em Mendoza. Se tinha dificuldade para trocar passes e progredir no campo, ao menos o Grêmio pouco sofria defensivamente. Em uma das raras oportunidades na primeira etapa, aos 34, Braithwaite ganhou disputa de bola pelo lado direito e rolou para Edenílson, que bateu rasteiro, da entrada da área, para abrir o placar.

Já na volta do intervalo, Mano colocou Cristaldo no lugar de Monsalve, e reposicionou as peças atrás de Braithwaite. Aos dez, Edenílson deixou o campo para a entrada de Aravena, e o Grêmio passou a contar com dois pontas.

continua após a publicidade

Mas, primeiramente, foram as mexidas de Esteban Solari, no Godoy Cruz, que fizeram a diferença. Aos 13, Auzmendi foi um dos dois jogadores a ingressar. Cinco minutos depois, após Tiago Volpi espalmar chute de fora da área de Barrea, ele recebeu cruzamento nas costas de Jemerson, que caiu pedindo falta, e cabeceou por cobertura para empatar.

O Grêmio tentou responder aos 22. Cristian Olivera fez boa jogada pela direita e cruzou para trás. De frente para o gol, Braithwaite concluiu, mas parou em grande defesa de Petroli. O ponta uruguaio estava disposto a dar uma assistência para gol, e ela veio em belo contra-ataque, aos 35. Cristaldo acionou Kike, que deixou Aravena cara a cara. Com muita categoria, o chileno deu lindo toque por cobertura para recolocar o Tricolor Gaúcho na frente.

Imediatamente após o gol, Mano fechou o time. Colocou Igor Serrote e Viery nos lugares de João Pedro e Cristian Olivera, e montou linha de cinco defensiva. Não funcionou. Aos 41, após Viery afastar, parcialmente, cobrança de lateral, a bola sobrou para Barrea na entrada da grande área. O centroavante bateu cruzado, e Dupuy, abraçado por Jemerson, desviou para as redes. Por pouco, o Grêmio não levou a virada nos acréscimos. Aos 49, Auzmendi ganhou mais uma de Jemerson e cabeceou na trave esquerda de Volpi.

O que vem por aí

Agora, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em que é o vice-lanterna. O Tricolor Gaúcho enfrenta o Vitória, no próximo domingo (27), às 18h30min, no Barradão, em Salvador (BA).

✅ FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ-ARG 2 X 2 GRÊMIO

3ª RODADA DA FASE DE GRUPOS – COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 24 de abril de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina

🥅 Gols: Edenílson, aos 34' do 1T (G); Auzmendi, aos 18' do 2T (GC); Aravena, aos 35' do 2T (G); e Dupuy, aos 41' do 2T (GC).

🟨 Cartões amarelos: Poggi e Arce (GC)

🟥 Cartões vermelhos: xxx

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante:

⚽ ESCALAÇÕES

GODOY CRUZ-ARG (Técnico: Esteban Solari)

Petroli; Arce, Mendoza, Rossi (Dupuy) e Meli; Poggi (Leyes) e Abrego; Fernandez (Pascual), Juan Pérez (Auzmendi) e Andino; Barrea.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Cristian Olivera (Viery), Edenílson (Aravena) e Monsalve (Cristaldo); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Francisco Gilabert

🚩 Assistentes: Alejandro Molina e Carlos Venegas

4️⃣ Quarto árbitro: Diego Flores