O duelo entre os times femininos do Grêmio e do River Plate, pela semifinal da Ladies Cup, nesta sexta-feira (20), terminou com polêmica e seis jogadoras da equipe argentina expulsas por conta de um caso de injúria racial por parte de Candela Díaz. A partida ficou paralisada por 30 minutos, enquanto o time gaúcho deixou o gramado em protesto.

O jogo foi encerrado no fim do primeiro tempo, com o placar em 1 a 1, depois de uma confusão generalizada. Aconteceu logo após o gol de empate das Gurias Gremistas, aos 37 minutos. As jogadoras do River Plate foram para cima do gandula da partida, que acabou sendo expulso, mas a confusão continuou fora do gramado.

Seis jogadoras argentinas terminaram expulsas: Esponda, Cángaro, Milagros Díaz, Julieta Romero, Camila Duarte e Candela Díaz. Assim, o árbitro encerrou a partida pela ausência do número mínimo de atletas em campo. Com o resultado, o Grêmio avançou à final da competição que será contra o Bahia.

Segundo a transmissão do Sportv, o gandula que se envolveu na confusão revelou que teria sido chamado de "macaco" por uma jogadora do River e após retrucar chamando a atleta de racista, a confusão teria se instaurado. Posteriormente, as imagens da transmissão flagraram o momento em que a camisa 15 do time argentino faz um gesto injurioso, onde imita um macaco para o profissional.

Ao fim da partida, a técnica gremista falou sobre a confusão e condenou o ocorrido no estádio Canindé.

– Demoramos tanto para ter um espaço como esse no futebol feminino. Falamos que o racismo está acabando no mundo, mas sempre acontecem casos como esses. É um absurdo o que passamos aqui hoje. É complicado porque enquanto não fizermos nada, situações como essas continuarão acontecendo. É difícil lutarmos por uma causa como o futebol feminino e termos que encarar situações como essas. Até quando vamos viver isso?

– Estamos na final da #LadiesCup2024. Infelizmente, a partida foi encerrada ao final do 1° tempo após o rival ter suas atletas expulsas por atos racistas e ficar sem o número mínimo regulamentar. Lamentamos o ocorrido e repudiamos qualquer ato discriminatório.

