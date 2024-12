O Lance! realizou nesta quinta-feira (19), nas redes sociais dos quatro principais clubes paulistas (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), quatro pesquisas direcionadas aos respectivos torcedores perguntando: em qual setor o seu time mais precisa de reforços? Gol, lateral, zaga, meio ou ataque?

Dentre os quatro principais clubes, a porcentagem maior de torcedores paulistas que aponta carência de reforços vem do Corinthians: 69,1% pedem que o Timão busque reforços para a defesa. Logo em seguida na pesquisa, vem o Palmeiras, onde 65,5% acham que é preciso que o Verdão reforce o ataque. No Santos, 55,3% preferem que o Peixe busque mais jogadores para compor o meio de campo. No São Paulo, 46,3% pedem que o Tricolor proirize o meio na busca por reforços, segundo a pesquisa.

(Foto: Montagem/Divulgação/Santos/Corinthians/Palmeiras/São Paulo)

Veja os resultados das pesquisas dos times paulistas

Corinthians

Gol - 2,8%

Lateral - 15,1%

Zaga - 69,1%

Meio - 6,4%

Ataque - 6,6%

Palmeiras

Gol - 6,6%

Lateral - 9,6%

Zaga - 8,7%

Meio - 9,6%

Ataque - 65,5%

Santos

Gol - 4,6%

Lateral - 7,7%

Zaga - 7,7%

Meio - 55,3%

Ataque - 24,7%

São Paulo

Gol - 7,1%

Lateral - 33,1%

Zaga - 4,9%

Meio - 46,3%

Ataque - 8,6%