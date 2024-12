Grêmio anuncia retorno de Rogerio Dias como preparador físico

Focado na mudança para a próxima temporada, o Grêmio anunciou o retorno do preparador físico Rogerio Dias, na tarde de quinta-feira (19). O profissional retorna ao clube após cinco anos e já participa do planejamento da pré-temporada Tricolor.

➡️Quem é Pedro Caixinha, técnico cotado para assumir o Grêmio

Rogerio Dias esteve na comissão técnica do Grêmio nas conquistas da Copa do Brasil, de 2016, Libertadores, de 2017, e Recopa Sul-Americana, de 2018, além dos Campeonatos Gaúchos de 2018 e 2019. Por sua atuação no Tricolor, também foi convocado para trabalhar na Seleção Brasileira em 2017 e 2019.

Formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício, o preparador teve a sua carreira construída desde as categorias de base no Grêmio. O profissional chegou à equipe profissional como auxiliar, em 2011 e, quatro anos depois, assumiu o cargo de preparador físico. Há cinco anos, foi desligado do clube. Ele também conta com passagens por Bahia e Santos, além de experiências no exterior, trabalhando na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes.

Grêmio segue sem treinador

Pouco mais de uma semana se passou desde que o Grêmio anunciou a saída de Renato Gaúcho. Desde então, nomes tem sido cotados e entrevistados para assumir o Tricolor na próxima temporada. No momento, o português Pedro Caixinha define detalhes para ser o novo técnico da equipe.

Aos 54 anos, Pedro Caixinha é o favorito para assumir o cargo. Após a saída de Renato Gaúcho, a direção sondou outros nomes, que foram perdendo força. Tite era o ficha 1, mas deu preferência a propostas da Europa. Fábio Carille, Hernan Crespo e Thiago Carpini também foram cotados.

A ideia do departamento de futebol é ter o novo técnico definido até o final de semana. Outras decisões, como a permanência do lateral-esquerdo Reinaldo e do centroavante Diego Costa, também passarão pelo treinador.