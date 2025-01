Gustavo Quinteros foi apresentado como novo técnico do Grêmio no final da tarde desta segunda-feira (6). O argentino chega com uma missão: substituir o ídolo Renato Gaúcho. O desafio, todavia, motiva o comandante gremista.

- Eu tenho muita confiança no trabalho que estamos fazendo já tem um tempo. Não tenho duvida alguma que vamos fazer todo o melhor no Grêmio. Sabemos que estamos substituindo um grande técnico que é Renato, uma referencia no clube, uma pessoa que deu muitos títulos e muitas coisas importantes. É um desafio grande, mas viemos como uma ilusão muito grande de botar o Grêmio no topo e conquistar coisas importantes. - revelou Quinteros.

Quinteros desembarcou em Porto Alegre com a sua comissão técnica no final da tarde de domingo (5). A partir de então, o técnico já começou o seu trabalho no comando do Tricolor, participando de reuniões e conhecendo os espaços, assim como os funcionários.

- A verdade é que é uma honra para mim estar neste grande clube. Posso dizer à torcida do Grêmio que vamos trabalhar com muita paixão e profissionalismo para formar uma equipe competitiva, que possa ser capaz de alcançar os objetivos. - disse Quinteros.

Gustavo Quinteros foi apresentado nesta segunda-feira (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Além de Quinteros, chegam ao Grêmio os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, mais o preparador físico Hugo Roldán. O Tricolor também anunciou, recentemente, o retorno do preparador físico Rogério Dias e a chegada do preparador de goleiros Mateus Famer. James Freitas se mantém na comissão.

Espírito vencedor de Quinteros

Por onde passou, Gustavo Quinteros deixou a sua marca. Por último, esteve no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde conquistou o título nacional da última temporada. Antes disso, esteve no Chile. Por lá, treinou o Universidad Catolica e o Colo-Colo. Ao total, foram seis títulos: dois Campeonatos Chilenos, duas Copas do Chile e duas Supercopas do Chile.