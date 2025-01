Gustavo Quinteros sequer desembarcou em Porto Alegre, mas já está buscando informações de diversos departamentos do Grêmio. O técnico solicitou relatórios dos atletas que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Junior. A estreia do Tricolor na competição acontece no domingo (5).

A informação foi confirmada pelo técnico da equipe sub-20 do Grêmio, Fabiano Daitx. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o comandante falou sobre o contato direto entre base e profissional, mas que é algo a se pensar após a Copinha.

- Ele solicitou um relatório de todos os atletas que estão aqui. Na minha conversa com a coordenação, entendo que o desejo é justamente de ter um contato direto. E eu acredito que a gente, retornando (depois da Copinha), teremos diariamente esse trabalho. Estou aqui para contribuir no processo. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, vamos fazer, e estou muito contente com essa situação, de fazermos parte de uma estrutura do tamanho da responsabilidade que é a de treinar o Grêmio. - comentou o técnico Fabiano Daitx.

Grêmio busca título inédito da Copinha (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

Neste ano, o Grêmio ficará no Grupo 21, sediado em Guaratinguetá. Sua estreia está marcada para o dia 5, quando enfrenta o Vitória da Conquista, da Bahia. Na segunda rodada o Tricolor joga contra o Porto Vitória, do Espírito Santo e encerra a fase de grupos diante do Atlético Guaratinguetá, de São Paulo. Os jogos serão disputados no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite.

Quinteros desembarca em breve

Gustavo Quinteros e a sua comissão são esperados em Porto Alegre nos próximos dias para dar início ao trabalho no Grêmio. O técnico, ao lado de três auxiliares e um preparador físico, desembarcará na capital gaúcha no domingo (5).

Chegam junto a Quinteros os auxiliares Leandro Desábato, Rodrigo Quinteros e Maximiliano Quezada, além do preparador físico Hugo Holdán. O quarteto fará parte da comissão técnica do treinador. Juntos, iniciarão a preparação para a pré-temporada gremista, que inicia poucos dias depois da chegada.