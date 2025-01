Novo reforço do Grêmio, Cuellar é esperado em Porto Alegre nesta quinta-feira

Gustavo Cuellar desembarcará em Porto Alegre no final da noite desta quinta-feira (16). O volante chega para realizar exames e assinar contrato de duas temporadas com o Grêmio, com possibilidade de renovação caso atinja as metas esportivas.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Grêmio anuncia contratação de Gustavo Cuellar

Cuellar chega após rescindir contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Em Porto Alegre, o volante passará por exames para, então, assinar o contrato com o Grêmio. O vínculo será de dois anos, podendo ser ampliado por mais um caso atinja as metas esportivas estabelecidas.

Cuellar é o novo reforço do Grêmio para 2025 (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Como vinha atuando na Arábia Saudita, a questão física não deverá ser um problema para o jogador. Após os exames, Cuellar será integrado ao elenco e, caso tenha seu nome registrado no BID até o dia 21 de janeiro, poderá ser relacionado para a estreia no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Ainda não há uma data definida para a apresentação do volante e se será aberta ao público. Até o momento, o Grêmio apenas trouxe dois reforços: Cuellar e João Lucas. O lateral-direito, que estava no Juventude, já treina com o grupo desde o início da pré-temporada.

Grêmio extrapola limite de estrangeiros com Cuellar

Com a chegada de Cuellar, o time do Grêmio extrapola o limite de estrangeiros em competições nacionais. Isso porque, para jogos no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) impõe um limite de nove estrangeiros por jogo. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) segue a mesma regra. Com a chegada de Cuellar, o Grêmio chega a 10 jogadores de fora do país. Para a disputa da Sul-Americana, não há uma imposição a cerca de quantos estrangeiros podem ser relacionados.

continua após a publicidade

Isso, todavia, não deve ser um problema - pelo menos no início do ano. Walter Kannemann, um dos estrangeiros da lista, se recupera de uma lesão no quadril e seu retorno é esperado para o segundo semestre de 2025.