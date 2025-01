Mercado da Bola: Thiago Galhardo encaminha acerto com novo clube

Velho conhecido do futebol brasileiro, o atacante Thiago Galhardo encaminhou acerto com o Athletic, estreante na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube é da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, a mesma onde o jogador de 35 anos nasceu e foi criado. A informação é do "Ge".

Retornar à cidade da família foi o grande motivo para Galhardo escolher o Athletic. Dessa forma, ficará perto dos pais, que ainda moram no município de cerca de 90 mil habitantes. Segundo o "Ge", o ex-Internacional chegou a recusar ofertas de outros times brasileiros, além de equipes de fora do país.

Em fevereiro do ano passado, Thiago Galhardo fez até um período de treinos no Athletic. A proximidade passa pela ótima relação entre o atacante e Fábio Mineiro, controlador da SAF do clube.

Vice-campeão da Série C em 2024, o Athletic fará a sua estreia na segunda divisão nesta temporada. Para o desafio, a equipe pode contar com Thiago Galhardo como grande referência. O time também disputará o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil em 2025.

Carreira de Thiago Galhardo

Revelado pelo Bangu, Thiago Galhardo rodou bastante o futebol brasileiro e internacional. No Brasil, vestiu as camisas de Botafogo, Comercial-SP, América-RN, Remo, Boa Esporte, Brasiliense, Madureira, Coritiba, RB Brasil, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Internacional, Fortaleza e, no ano passado, Goiás. Fora do país, teve passagens por Albirex Niigata, do Japão, e Celta de Vigo, da Espanha.

Individualmente, Galhardo viveu seu grande momento no Internacional. O atacante, que antes atuava mais recuado, foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2020 pelo Colorado, com 17 gols. O ótimo desempenho rendeu até uma convocação à Seleção Brasileira em novembro daquele ano.

Galhardo durante única passagem pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Thiago vem de uma temporada de seis gols e quatro assistências em 27 partidas pelo Goiás, que agora deverá ser seu adversário na Série B de 2025. O Esmeraldino terminou a última edição da segunda divisão na sexta colocação. A equipe finalizou o ano em ótima fase, mas Galhardo não atuou nos jogos derradeiros. Contratado para ser o craque do time, ele não correspondeu e foi muito criticado por torcedores, especialmente por uma viagem para assistir a um jogo da Seleção Brasileira, compartilhada nas redes sociais logo após derrota do Goiás.