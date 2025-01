Mercado da Bola: Grêmio anuncia contratação de Gustavo Cuellar

A novela chegou ao fim: Gustavo Cuellar é o novo reforço do Grêmio. O anúncio foi feito através das redes sociais, na noite desta quarta-feira (15). O volante havia rescindido seu contrato com o Al-Shabab durante a semana e assina com o Tricolor até o final de 2026, com possibilidade de ampliação.

➡️Quem é Gustavo Cuellar, volante alvo do Grêmio

Gustavo Cuellar era um sonho antigo da direção gremista. O jogador chega após rescindir seu contrato com o futebol árabe para assinar contrato de, inicialmente, duas temporadas. O vínculo, todavia, poderá ser ampliado por mais um ano.

Cuellar é o novo reforço do Grêmio para a temporada (Foto: Divulgação/ Al Hilal)

Grêmio e Cuellar trabalham agora a logística de chegada do jogador, que é esperado em Porto Alegre nos próximos dias. Ainda não há uma data para a apresentação oficial. A questão física não será um problema, visto que o volante estava atuando pelo Al-Shabab.

Em janeiro, Cuellar entrou em campo em duas oportunidades: por 19 minutos contra o Al Fayha e por 45 minutos contra o Al Ahli. O volante também trabalha com um profissional de Porto Alegre que o ajuda a manter a forma física e a fazer o processo de recuperação após treinos e jogos.

Torcedores do Grêmio vão à loucura com anúncio

Por mais que a vinda de Cuellar estivesse cada vez mais próxima, muitos torcedores ainda tratavam a negociação com pessimismo - até o anúncio oficial. A torcida do Grêmio foi à loucura com a confirmação da nova contratação e colocou o nome do volante entre um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

sobre os reforços do nosso imortal tricolor… boa noite gurizada… bem vindo cuellar.. 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/jnYmV6nLZE — mari (@mwmriana) January 16, 2025

Contratação do Cuellar é um baita acerto da direção — Diego Nunes (Wise) 👨‍💻 (@diegonunes) January 16, 2025