Gustavo Cuellar desembarca em Porto Alegre e é recepcionado por torcedores do Grêmio

Gustavo Cuellar já está em Porto Alegre. O novo reforço do Grêmio desembarcou na capital gaúcha por volta das 22h desta quinta-feira (16). O volante foi recepcionado por torcedores do Tricolor que estavam o aguardando no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

ELE CHEGOU! 🇪🇪💙 Feliz e motivado em vestir o manto de um time multicampeão! Assim, Cuellar desembarcou na capital do RS. VAMOS, JUNTOS! pic.twitter.com/wCsQCQcgE9 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 17, 2025

Cuellar chega ao Grêmio após rescindir contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, ainda nesta semana. Ele rapidamente acenou para torcedores e foi para o hotel. Ele passará por exames para, assim, assinar contrato com o Tricolor e ser integrado ao elenco, que realiza a pré-temporada no CT Presidente Luiz Carvalho.

Cuéllar chega pelo portão C1, alguns torcedores aguardam o jogador que tem desembarque previsto para às 22:05. pic.twitter.com/S3JnYS0uQD — Nicoly Owicki (@nicolyowicki) January 17, 2025

O vínculo de Cuellar com o Grêmio será de duas temporadas, podendo ser ampliado por mais um ano caso atinja as metas esportivas. Ele é o segundo reforço anunciado pelo Tricolor, que também conta com o lateral-direito João Lucas.

- Fico muito feliz de vir para um time imenso no Brasil. Obviamente vi as mensagens da torcida nas redes sociais, estou muito feliz. Vou procurar fazer o melhor para conquistar títulos aqui. - disse Cuellar ao canais oficiais do Grêmio.

Grêmio extrapola limite de estrangeiros com Cuellar

Com a chegada de Cuellar, o time do Grêmio extrapola o limite de estrangeiros em competições nacionais. Isso porque, para jogos no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) impõe um limite de nove estrangeiros por jogo. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) segue a mesma regra. Com a chegada de Cuellar, o Grêmio chega a 10 jogadores de fora do país. Para a disputa da Sul-Americana, não há uma imposição a cerca de quantos estrangeiros podem ser relacionados.

Isso, todavia, não deve ser um problema - pelo menos no início do ano. Walter Kannemann, um dos estrangeiros da lista, se recupera de uma lesão no quadril e seu retorno é esperado para o segundo semestre de 2025.