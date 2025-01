Com Cuellar, Grêmio extrapola limite de estrangeiros; veja lista

O Grêmio confirmou a contratação de Gustavo Cuellar na noite de quarta-feira (15). O colombiano assinou contrato de duas temporadas com o Tricolor e é esperado em Porto Alegre nos próximos dias. Porém, com a sua chegada, o time extrapola o limite de estrangeiros em competições nacionais.

Isso porque, para jogos no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) impõe um limite de nove estrangeiros por jogo. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) segue a mesma regra. Com a chegada de Cuellar, o Grêmio chega a 10 jogadores de fora do país. Para a disputa da Sul-Americana, não há uma imposição a cerca de quantos estrangeiros podem ser relacionados.

Cuellar é o novo reforço do Grêmio para 2025 (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Isso, todavia, não deve ser um problema - pelo menos no início do ano. Walter Kannemann, um dos estrangeiros da lista, se recupera de uma lesão no quadril e seu retorno é esperado para o segundo semestre de 2025.

Há, ainda, a possibilidade de saída de um dos estrangeiros. O Boca Juniors tem interesse na contratação do goleiro Marchesín e, apesar do Grêmio ter negado a primeira oferta, a negociação não está totalmente descartada.

Além dos dez jogadores, o treinador e a comissão técnica também são estrangeiros. Gustavo Quinteros, argentino, trouxe consigo os auxiliares Leandro Desábato, argentino, Maximiliano Quezada, chileno e Rodrigo Quinteros, argentino, além do preparador físico Hugo Roldán, argentino.

Os estrangeiros do Grêmio