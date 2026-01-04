Grêmio avança por atacante do Junior Barranquilla
Tricolor negocia a compra de José Enamorado
O Grêmio avançou na contratação do atacante José Enamorado, do Junior Barranquilla-COL. O jogador de 26 anos aguarda as diretorias acertarem o valor da transferência.
O Tricolor já tem um acordo com Enamorado e agora tenta a compra definitiva do atleta. A multa rescisória é de cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões, na cotação atual).
A cúpula gremista negocia para diminuir a pedida para 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), já que o contrato dele com o clube colombiano se encerra no final deste ano. Dessa forma, ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça ao fim do período.
Na última temporada, Enamorado fez 11 gols e deu sete assistências em 53 jogos. Ele foi eleito o melhor jogador na conquista do Torneio Clausura.
Até aqui, o Grêmio anunciou o lateral-esquerdo Caio Paulista, por empréstimo do Palmeiras, e tem tratativas avançadas para comprar o atacante Tetê, do Panathinaikos-GRE. A direção também busca um goleiro, um lateral-direito, um zagueiro e um volante.
Carreira de José Enamorado, alvo do Grêmio
Atacante de lado, Enamorado fez a base no Orsomarso e estreou no La Equidad em 2019. No ano seguinte, passou pelo Deportivo Cali e acertou com o Real Cartagena.
O atacante começou a se destacar no Santa Fe, com nove participações em gols em 24 partidas, e chegou ao Junior Barranquilla em 2023. No clube, fez 16 gols e deu 18 assistências em 126 jogos.
