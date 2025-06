Enfim, o Grêmio venceu e convenceu. Na tarde deste domingo (1º), o Tricolor Gaúcho superou o Juventude, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, em duelo gaúcho válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite, de pênalti, e Cristian Olivera marcaram os gols gremistas.

Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Grêmio salta para a primeira página da tabela de classificação. O Tricolor Gaúcho é o 9º colocado, com 15 pontos. Já o Juventude segue afundado na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com oito.

Como foi o jogo

A primeira finalização do jogo foi do Juventude. Aos quatro minutos, Mandaca chutou rasteiro de fora da área, e Tiago Volpi encaixou. A partir daí, praticamente só deu Grêmio. Aos seis, após boa triangulação pela esquerda, Marlon rolou para trás, e Alysson, de frente para o gol, concluiu em cima de Caíque.

Um minuto depois, em bola cruzada da direita, Gustavo Martins cabeceou e Marcão encaixou. Ao sair para repor rápido, o goleiro do Juventude deixou o braço no rosto de Kannemann. Chamado pelo VAR, Raphael Claus assinalou pênalti. Na cobrança, aos 12, Braithwaite bateu rasteiro, no canto direito, para abrir o placar.

Mesmo com o gol, o Grêmio seguiu em cima. Aos 15, Kannemann cabeceou na trave. Logo depois, Gustavo Martins, também de cabeça, obrigou Marcão a fazer grande defesa no canto. Aos 24, Cristaldo chutou colocado para nova defesa do goleiro jaconero.

Em um lance fortuito, aos 32, Raphael Claus marcou pênalti para o Juventude após Cristian Olivera derrubar Mandaca dentro da área. Porém, o VAR viu impedimento do meio-campista alviverde na origem do lance. Após consultar o vídeo, Raphael Claus entendeu que interferiu na jogada, e retrocedeu em sua decisão original.

Logo depois da longa parada para revisão do lance, aos 37, o Grêmio ampliou. Após jogada pela direita, Cristaldo furou, mas Cristian Olivera concluiu para as redes. Três minutos depois, o uruguaio teve nova oportunidade, mas mandou por cima.

O Juventude voltou para o segundo tempo tentando pressionar. Mas o Grêmio seguia mais perigoso. Aos 14, Alysson cruzou para trás, Cristaldo concluiu rasteiro no canto direito, e Marcão fez grande defesa. Dois minutos depois, o próprio Alysson soltou a bomba de fora da área, e o goleiro alviverde espalmou pela linha de fundo.

O Juventude levou perigo apenas em chutes de fora da área. Aos 33. Ênio trouxe para dentro e chutou forte. Tiago Volpi espalmou. Aos 47, Batalla soltou a bomba de longe, e o goleiro gremista se esticou todo no canto direito para evitar o gol de desconto.

O que vem por aí

Como enfrenta o Palmeiras, que estará envolvido na disputa da Copa do Mundo de Clubes, na 12ª rodada, o Juventude só voltará a jogar em julho. Já o Grêmio recebe o Corinthians, no próximo dia 12, quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 2 GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: 1º de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite, aos 12' do 1T; Cristian Olivera, aos 37' do 1T (G)

🟨 Cartões amarelos: Marcos Paulo e Alan Ruschel (J) Wagner Leonardo e Gustavo Martins (G)

🟥 Cartões vermelhos: --

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencati)

Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto) e Mandaca (Gilberto); Batalla, Nenê (Jean Carlos) e Giovanny (Ênio); Gabriel Taliari (Matheus Babi).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson (Aravena), Cristaldo (Ronald) e Cristian Olivera (Riquelme); Braithwaite (André Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)