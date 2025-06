Alysson foi uma das novidades do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponta de 19 anos, formado nas categorias de base do Tricolor Gaúcho, iniciou entre os titulares e foi um dos destaques da vitória gremista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Canhoto que atua pela direita, Alysson ganha pontos com Mano Menezes por ter uma característica que o treinador gremista preza muito: a capacidade de cair para dentro e ajudar o meia centralizado na armação da equipe.

— É o que mais se aproxima de estar na extrema e poder estar dentro também. A gente sabe que lá na base ele já jogou como meia, mas a característica dele é de um meia-atacante, então sempre procura mais a profundidade do que a aproximação. Mas é inteligente para entender bem as coisas. Vai ver que é bom para ele vir para dentro e fugir do lateral às vezes. Isso é bom para a equipe, para o atacante principal poder atacar fundo, porque tirou o lateral do lugar... é uma série de coisas — explicou Mano.

continua após a publicidade

Alysson passou por cirurgia no menisco no início do ano

O jogo contra o Juventude foi apenas o quarto de Alysson como titular no Grêmio. Após entrar bem em algumas partidas, e oscilar na sequência, o ponta não havia atuado nos últimos duelos do Tricolor Gaúcho. Mano explicou que a decisão teve origem clínica.

— Ele passou por uma cirurgia de joelho recentemente. Ainda está em processo de adaptação. Quando tira o menisco, o osso não tem aquele amortecedor que sempre esteve ali. Alguns se adaptam um pouco mais rápido, outros demoram mais. Ele sofreu um pouco, precisamos tirar ele por isso. Precisamos fazer tratamento médico para que ele pudesse fazer um jogo desse nível, sem dor, sem incomodar, porque é muito chato você estar jogando com dor — revelou.

continua após a publicidade

Mano Menezes faz sinal positivo antes do jogo do Grêmio contra o Juventude. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Com a grande atuação contra o Juventude, é provável que Alysson tenha retornado ao time titular do Grêmio para não mais sair. E o garoto, assim como o restante da equipe, terá tempo para se preparar para o próximo compromisso. O Tricolor Gaúcho volta a campo contra o Corinthians, no dia 12, quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.