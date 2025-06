Após polêmica com o valor dos ingressos no jogo contra o Juventude, no último domingo (1º), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pretende recompensar seus torcedores. Depois da vitória tricolor, por 2 a 0, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato manifestou a intenção de distribuir algumas entradas gratuitas para o confronto com o Corinthians, no dia 12, quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

— Vale parabenizar a torcida. Esse jogo começou, infelizmente, alguns dias atrás, com algumas ações e valor do ingresso abusivo e desrespeitoso com a legislação de venda dos ingressos. Torcedor que aqui esteve pagou R$ 200 para entrar nesse jogo. Sem consultar o CA [Conselho de Administração] e o presidente, já antecipo aqui, não sei nem como vai operar, mas aquele torcedor que pagou R$ 200 para esse jogo, vai ganhar ingresso do Grêmio para o próximo jogo, contra o Corinthians. Isso é importante, é o mínimo de reconhecimento que o Grêmio pode ter com esse torcedor que veio até esse jogo e pagou R$ 200 para o acesso, quando do outro lado tinham pessoas aqui entrando a R$ 40 — afirmou.

Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio ingressou no STJD contra o Juventude

Diante da disparidade dos valores dos ingressos para as torcidas de Juventude e Grêmio, a direção gremista garante ter buscado resolução amigável, por meio de ofício e diálogo institucional. Porém, as tentativas se mostraram infrutíferas.

Na noite de sexta-feira (30) o Tricolor Gaúcho entrou com Medida Inominada no STJD. Na manhã de sábado (31), o tribunal emitiu liminar favorável à solicitação gremista. Por consequência, o Juventude precisou encerrar a venda de ingressos promocionais para sócios, por R$ 40.