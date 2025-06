Veja o caminho do Grêmio no mata-mata da Copa Sul-Americana

A Conmebol realizou, nesta segunda-feira (2), em Assunção, no Paraguai, o sorteio do chaveamento dos mata-matas da Copa Sul-Americana. Com isso, o Grêmio já sabe qual será seu caminho na busca por esse inédito título continental.

Para chegar às oitavas de final, entretanto, o Tricolor Gaúcho, que ficou na segunda colocação do Grupo D, precisa superar o Alianza Lima-PER, pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, no playoff. Os confrontos vão acontecer após o Super Mundial de Clubes, nas semanas dos dias 16 e 23 de julho. O jogo de ida será em Lima, no Peru, e o da volta em Porto Alegre-RS.

Se passar pela equipe peruana, o Grêmio enfrentará a Universidad Católica-EQU nas oitavas de final, com a partida de ida em Porto Alegre e a volta no Equador; nas quartas de final, Universidad de Chile, Guaraní-PAR ou Independiente-ARG; na semifinal, Central Córdoba-COL, Cerro Largo-URU, Lanús-ARG, Bahia, América de Cali-COL ou Fluminense; e, na final, Bolívar-BOL, Palestino-CHI, Cienciano-PER, Atlético Bucaramanga-COL, Atlético-MG, Godoy Cruz-ARG, Independiente Del Valle-EQU, Vasco da Gama, Mushuc Runa-EQU, Bulo Bulo-BOL, Once Caldas-COL ou Huracán-ARG.

Playoffs

Playoff A - Alianza Lima x Grêmio* Playoff B - San Antonio Bulo Bulo x Once Caldas Playoff C - Atlético Bucaramanga x Atlético-MG* Playoff D - Bolívar x Palestino Playoff E - Bahia* x América de Cali Playoff F - Independiente del Valle x Vasco* Playoff G - Universidad de Chile x Guaraní Playoff H - Central Córdoba x Cerro Largo

Duelos das oitavas de final:

Alianza Lima ou Grêmio x Universidad Católica-EQU* Bolívar ou Palestino x Cienciano* San Antonio Bulo Bulo ou Once Caldas x Huracán* Bahia ou América de Cali x Fluminense* Central Córdoba ou Cerro Largo x Lanús* Independiente del Valle ou Vasco x Mushuc Runa* Atlético Bucaramanga ou Atlético-MG x Godoy Cruz* Universidad de Chile ou Guaraní x Independiente*

*Times em destaque jogam a partida de volta em casa

Veja o calendário da Sul-Americana: