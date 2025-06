Com a abertura da janela extra de transferências, em razão da Copa do Mundo de Clubes, aumentam as especulações sobre reforços nos times do futebol brasileiro. Conforme Neto, apresentador da Band, o Grêmio teria acertado a contratação de Alex Santana, do Corinthians. O meio-campista de 30 anos perdeu espaço desde a chegada de Dorival Jr., e soma apenas três partidas no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (1º), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes e o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato foram questionados sobre esse jogador. Ambos desconversaram.

— Não falo sobre nomes, porque isso sempre atrapalha qualquer negociação. Só pode atrapalhar, ajudar nunca ajuda. Quando for para falarmos é quando o jogador vai ser apresentado. Depois que for apresentado, falo sobre qualquer jogador e o porquê imaginamos ele estar conosco — disse Mano.

continua após a publicidade

Mano Menezes, técnico do Grêmio, em entrevista coletiva. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

— Vou repetir as palavras do Mano. A gente não vai individualizar nenhum tipo de negociação, contratação, porque isso realmente nos atrapalha. Não vou nem afirmar, nem negar em relação a nenhum atleta, seja o Alex Santana ou qualquer outro que for citado, como a gente vê na imprensa, que se citam alguns atletas. Isso não é bom para nós dentro das negociações — acrescentou Rossato.

Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio busca reforços pontuais para o segundo semestre

Entretanto, o vice de futebol gremista garantiu que a diretoria, juntamente com a comissão técnica, está trabalhando na busca por reforços pontuais para a sequência da temporada. 12º colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, o Grêmio também está no playoff da Copa Sul-Americana, em que enfrenta o Alianza Lima-PER.