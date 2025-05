Na manhã deste sábado (31), o técnico Mano Menezes comanda, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, o último treinamento do Grêmio antes do confronto gaúcho com o Juventude, no domingo (1º), às 16h, em Caxias do Sul-RS. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como um time praticamente todo reserva foi utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, na quinta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio terá tanque cheio contra o Juventude. Dos que começaram contra os paraguaios, apenas dois jogadores devem iniciar novamente diante do Alviverde da Serra Gaúcha.

Dúvidas na lateral direita e na ponta esquerda

Na lateral direita, com João Pedro, Igor Serrote e João Lucas lesionados, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald brigam pela titularidade para atuar improvisado. Na ponta esquerda, com o possível desfalque de Amuzu, que teve virose antes do jogo contra o Sportivo Luqueño-PAR, Aravena e Pavón são as alternativas.

No mais, o time será o mesmo que venceu o Bahia, por 1 a 0, no último domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio deve entrar em campo no Alfredo Jaconi com Tiago Volpi; Ronald (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena (Pavón); Braithwaite.

Na 12ª colocação, com 12 pontos, o Grêmio busca mais um resultado positivo para alcançar a primeira metade da tabela de classificação. Já o Juventude, que é o vice-lanterna, com oito pontos, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento.