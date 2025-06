Na melhor atuação, até aqui, sob o comando de Mano Menezes, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0, na tarde deste domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua entrevista coletiva após o jogo, o treinador gremista comemorou o resultado e o desempenho do time.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Muito contente com a atuação da equipe. Atuação muito consistente. Jogamos bem, bem conscientes do que tínhamos que fazer. Vitória justa, que nos dá confiança e mostra que podemos fazer mais com os jogadores que estão no elenco. Sempre disse isso: temos jogadores de qualidade, que com a retomada confiança, e com um trabalho de preparação que julgamos mais adequados para a característica do futebol brasileiro, teríamos um crescimento individual a partir de uma forma de jogar — destacou Mano.

Preservação de titulares na Sul-Americana foi fundamental, aponta Mano

O treinador do Grêmio apontou um motivo que foi fundamental para a boa atuação diante do Juventude. Na última quinta-feira (29), os titulares foram preservados na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

— Não tivemos o jogo no meio da semana para a grande maioria. Certamente não teríamos capacidade de fazer um jogo assim se tivéssemos jogado na quinta-feira. São escolhas duras que às vezes temos que fazer, que na parte externa é incompreendido. Mas hoje certamente os jogadores puderam entregar um jogo mais intenso, de disputa, em todos momentos. Fomos agressivos na marcação — exaltou Mano.

Jogadores do Grêmio comemoram um dos gols da vitória sobre o Juventude. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Agora, o treinador terá tempo para preparar o Grêmio para o próximo compromisso. Por conta da Data Fifa, o Tricolor Gaúcho volta a campo apenas no dia 12, quinta-feira, às 20h, contra o Corinthians, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.