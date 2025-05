Grêmio x Bragantino GRE BRA Brasileirão 8ª rodada Data e Hora sábado, 10 de maio de 2025, às 18h30min (de Brasília) Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Árbitro Davi Lacerda (ES) Assistentes Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES) Var Caio Max Vieira (RN) Onde assistir

O Grêmio recebe o Red Bull Bragantino, neste sábado (10), às 18h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. A partida é válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio busca sua segunda vitória consecutiva na competição, após superar o Santos, pelo placar mínimo, no último domingo (4), na Arena do Grêmio. O Tricolor Gaúcho está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos.

Já o Bragantino busca a impressionante sexta vitória seguida no Brasileirão para, com um tropeço do Palmeiras, assumir a ponta da tabela de classificação. O Massa Bruta é vice-líder, com os mesmos 16 pontos do time de Abel Ferreira.

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Bragantino:

✅FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BRAGANTINO

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Vieira (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

⁠Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Cuéllar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

ESCALAÇÃO DO BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Vinicinho.