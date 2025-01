O Grêmio inicia 2025 preocupado em reforçar o plantel, após ter se livrado do risco de rebaixamento apenas nas últimas rodadas do Brasileirão 2024. Além da contratação do técnico Gustavo Quinteros, o clube gaúcho dispensou seis jogadores e, agora, precisa correr atrás de pelo menos reposição para eles.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

Na segunda-feira (30), o tricolor do Rio Grande do Sul anunciou que não renovaria os contratos dos goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig; do zagueiro Rodrigo Caio; do lateral-esquerdo Reinaldo; e dos atacantes Soteldo e Diego Costa. Além deles, o ídolo Geromel se aposentou

Com isso, o Grêmio está em busca de dois zagueiros, dois laterais — um para cada lado do campo — um jogador de meio campo e um atacante. O gol não é uma prioridade do clube, já que o titular Marchesín permanece no clube, assim como o reserva Caíque Santos.

continua após a publicidade

Primeira meta do Grêmio em 2025 é a conquista do Gauchão

O time gaúcho se reapresenta em 8 de janeiro para iniciar a pré-temporada. O primeiro compromisso oficial será dia 22, diante do Brasil, em Pelotas, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

A conquista do Estadual é prioridade para o Grêmio no primeiro semestre. Mais do que manter a hegemonia no futebol gaúcho, um eventual título dará ao tricolor um feito histórico: seria a oitava conquista seguida do Gauchão, feito até hoje apenas alcançado pelo maior rival, o Internacional, que foi campeão oito vezes seguidas entre 1969 e 1976.

continua após a publicidade

— O octa gaúcho é um grande objetivo do clube, sim, e a gente vai estar muito empenhado em conquistá-lo — declarou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, em entrevista na semana passada.