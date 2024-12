Quando inicia a pré-temporada do Grêmio?

O Grêmio terá o calendário cheio para 2025. Serão cinco competições: Campeonato Gaúcho, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Para isso, o Tricolor inicia a sua pré-temporada nas primeiras semanas de janeiro.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Grêmio

Treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A reapresentação do plantel gremista está marcada para o dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partir de então, o Grêmio inicia a sua pré-temporada, visando a preparação para os compromissos do ano. O primeiro, acontece a partir de 22 de janeiro.

Com isso, serão duas semanas de preparação até começar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio fará a sua estreia diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas, na região Sul do Rio Grande do Sul. Ainda não há uma definição acerca do time que iniciará a competição. O Tricolor tem a tradição de colocar mais jovens nas partidas iniciais, mas com a troca de técnico, não há um planejamento definido.

continua após a publicidade

Ainda há a Recopa Gaúcha - o encontro do campeão do Gauchão com o campeão da Copa FGF. Neste ano, a disputa será entre Grêmio e São José. A partida, todavia, ainda não tem data para acontecer. Como os times estão no mesmo grupo na primeira fase, não seria possível a decisão ser realizada na rodada de enfrentamento, visto que os times não jogam um contra o outro.

Após, o Grêmio terá a disputa da Copa do Brasil, que inicia em fevereiro. Além das 38 rodadas do Brasileirão ao longo do ano, o elenco gremista disputará também a Copa Sul-Americana, a partir de 2 de abril.

continua após a publicidade

Grêmio faz treino em academia no CT Luiz Carvalho (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Campeonato Gaúcho terá menos datas

Com a mudança no regulamento do Campeonato Gaúcho, os times terão menos datas para se preocupar em relação ao calendário. Diferente dos outros anos, para 2025 os clubes foram divididos em grupos com Grêmio, Internacional e Juventude como cabeças de chaves. Os times não se enfrentam dentro do grupo. Os três líderes e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais da competição.

O Gauchão será disputado em 12 datas do calendário - quatro a menos do que anteriormente. O início do estadual está marcado para o dia 22 de janeiro e o término no dia 15 de março. Essa foi uma forma encontrada pela FGF para aliviar o calendário do futebol gaúcho, visto as mudanças realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo ano.