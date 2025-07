Mano Menezes abre o jogo e define o futuro de Carballo no Grêmio

Na mesma entrevista coletiva em que comemorou o título da Recopa Gaúcha, na noite de terça-feira (8), o técnico Mano Menezes falou sobre Carballo e seu futuro no Grêmio. O treinador abriu o jogo sobre a situação do volante uruguaio, que está de volta ao clube após período de empréstimo nos Estados Unidos, e confirmou que o jogador será reintegrado ao grupo para a sequência da temporada.

'Se quer estar aqui, vai fazer parte do grupo'

Mano Menezes revelou que a condição principal para o retorno de Carballo era o desejo do próprio atleta em fazer parte do projeto do Grêmio. Como o jogador se mostrou disposto, o técnico confirmou sua permanência.

— A primeira busca que eu fiz foi saber se ele queria estar aqui. Se quer estar aqui, como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo — disse o treinador.

— Ele vai ser analisado e trabalhado, como todos os jogadores do grupo, e vai estar à disposição — completou Mano.

A passagem de Carballo pela MLS

Felipe Carballo, de 28 anos, retorna ao Grêmio após o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, não exercer o direito de compra ao final do empréstimo, no dia 30 de junho. O volante uruguaio estava na equipe norte-americana desde agosto de 2024 e, por lá, disputou 26 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Quando ele se apresenta?

O técnico gremista afirmou que a reintegração de Carballo agora depende apenas de questões logísticas de sua mudança dos Estados Unidos para o Brasil, mas a expectativa é que aconteça em breve.

— A partir do momento que ele seja integrado, e a perspectiva é que seja integrado tão logo solucione seus problemas de mudança, vai estar conosco. Acho que ele chega essa semana, se tudo der certo. Quando ele estiver aqui, poderei falar mais objetivamente — finalizou Mano.