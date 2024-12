Grêmio anuncia Gustavo Quinteros como novo técnico

Acabou o mistério: Gustavo Quinteros é o novo técnico do Grêmio. A informação foi divulgada pelo clube no início da noite deste sábado (28). O argentino assina contrato com o Tricolor até dezembro de 2025.

Além de Quinteros, chegam ao clube a comissão técnica composta pelos auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros. Além deles, o preparados físico Hugo Roldán completa a equipe do treinador.

Quinteros e sua comissão são esperados em Porto Alegre nos próximos dias. Ainda não há data oficial para a apresentação do técnico. O profissional assina contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025.

Gustavo Quinteros treinou o Colo-Colo, onde foi campeão (Foto: Divulgação/Colo-Colo)

Quem é Gustavo Quinteros?

Gustavo Quinteros tem 59 anos e é argentino naturalizado boliviano. Iniciou a sua carreira como jogador de futebol e atuava como zagueiro. Em 2005, após se aposentar dos gramados, migrou para a casamata e começou a sua carreira como técnico.

No seu primeiro ano como treinador, foi campeão nacional com o Blooming, da Bolívia. Em 2009, levantou taças pelo Bolívar e, em 2010, pelo Oriente Petrolero, ambos bolivianos.

O sucesso no país levou Quinteros para a seleção boliviana, em 2011. Foram 17 jogos no comando da Bolívia, válidos pelas Eliminatórias, Copa América e amistosos. O técnico deixou o cargo em julho de 2012 e, na sequência, assumiu o Emelec, do Equador. Por lá, foram dois títulos nacionais.

Quinteros chega ao Grêmio após ser campeão no Vélez Sarsfield (Foto: Carlos Garcia Rawlins)

Após as conquistas no Equador, Quinteros foi convidado para convocar a seleção local, onde ficou de 2015 a 2017. Pela seleção, foram 32 jogos. Após a saída, foi chamado para conhecer um novo mercado: o árabe. Por lá treinou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Quinteros retornou para a América do Sul, desta vez para o Chile. Por lá, treinou o Universidad Catolica e o Colo-Colo. Ao total, foram seis títulos: dois Campeonatos Chilenos, duas Copas do Chile e duas Supercopas do Chile. O último trabalho de Quinteros foi no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde foi campeão nacional nesta temporada.