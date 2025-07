Com 10 dias de atraso, Carballo se reapresenta no Grêmio

Enfim, Felipe Carballo retornou ao Grêmio. 10 dias após o término do contrato de empréstimo com o New York Red Bulls, da MLS, o volante uruguaio realizou exames médicos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre-RS, e passou por avaliações com os departamentos de fisiologia, fisioterapia e preparação física gremistas na manhã desta quinta-feira (10).

O motivo do atraso de Carballo foi burocrático. O volante teve dificuldades logísticas em sua mudança dos Estados Unidos para o Brasil, nos últimos dias. Durante esse período, o jogador uruguaio e seu staff mantiveram contato com o departamento de futebol gremista.

Carballo será reintegrado ao elenco, mas saída não está descartada

À medida que aprimorar a parte física, Carballo será reintegrado aos treinamentos com bola do Grêmio. Em entrevista coletiva após a conquista da Recopa Gaúcha, na última terça-feira (8), o técnico Mano Menezes adiantou que, até segunda ordem, o volante fará parte do plantel gremista e estará à disposição.

— A primeira busca que fiz foi saber se ele queria estar aqui. Se quer estar aqui, como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo. Ele vai ser analisado e trabalhado, como todos os jogadores do grupo, e vai estar à disposição — afirmou Mano.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Contudo, a saída do jogador não está descartada. Tanto pela elevada quantidade de estrangeiros no elenco do Grêmio — 12, sendo que apenas nove podem ser relacionados por partida no Campeonato Brasileiro — quanto pela necessidade do Tricolor Gaúcho fazer caixa.

A passagem de Carballo pela MLS

Carballo está com 28 anos e retorna ao Grêmio após o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, não exercer o direito de compra ao final do empréstimo, no dia 30 de junho. O volante uruguaio estava na equipe norte-americana desde agosto de 2024 e, por lá, disputou 26 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.