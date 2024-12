O Grêmio marcou história nesta temporada ao conquistar, pelo sétimo ano consecutivo, o Campeonato Gaúcho e atingir um feito que não acontecia há mais de 50 anos. Entretanto, o Tricolor quer mais. Um dos objetivos para 2025 é conquistar, novamente, a competição.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Grêmio

A conquista em 2025 daria ao Grêmio o título de octacampeão gaúcho pela primeira vez na história. Até hoje, apenas um time conseguiu tal façanha: o Internacional, maior rival do Tricolor. Por isso, a pressão para conquistar o Gauchão pela oitava vez consecutiva, aumenta.

Essa é uma das metas traçadas pela direção gremista para 2025. Em entrevista ao Grupo RBS, de Porto Alegre, o presidente Alberto Guerra falou sobre a importância do título e como esse é um dos objetivos para a próxima temporada.

continua após a publicidade

- O octa gaúcho é um grande objetivo do clube, sim, e a gente vai estar muito empenhado em conquistá-lo. - revelou o presidente Alberto Guerra.

Grêmio foi campeão gaúcho pelo sétimo ano consecutivo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Grêmio é heptacampeão gaúcho

Neste ano, o Grêmio sagrou-se heptacampeão gaúcho ao vencer o Juventude nas grandes decisões da competição. Após um empate em 0 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Tricolor levou a melhor na Arena ao vencer o Papo por 3 a 1. Cristaldo, Diego Costa e Nathan Fernandes marcaram os gols do Tricolor, enquanto Gilberto anotou o único tento do Alviverde.

continua após a publicidade

A façanha foi histórica. O Grêmio não conquistava o Gauchão por sete anos consecutivos desde 1968 - há mais de 50 anos. Agora, o Tricolor quer aumentar a hegemonia e conquistar, pela primeira vez, o octacampeonato.