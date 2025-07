A grande novidade do Grêmio na conquista da Recopa Gaúcha, na última terça-feira (8), com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi Alex Santana. Reforço vindo do Corinthians, o volante de 30 anos estreou com boa atuação.

'Característica que precisávamos', destaca Mano Menezes

Alex Santana foi o jogador que mais tocou na bola na partida, com 92 ações. O volante acertou 95% dos passes que tentou (76 de 80) e 50% dos lançamentos (3 de 6). Em suma, ofereceu característica que faltava ao meio-campo do Grêmio, como destacou o técnico Mano Menezes em sua entrevista coletiva após o jogo.

— O Grêmio vai trazer, para seu elenco, jogadores que possam chegar, como Alex chegou, vestiu a camisa e saiu entregando aquilo que tem para entregar. E isso que ele entregou no jogo-treino, entregou hoje, é aquilo que é bom para a gente. A característica que precisávamos, de mais um jogador de meio-campo, que faz a bola passar tranquila pelo meio-campo, que está sempre disponível para receber a bola, para fazer a transição de defesa para o ataque, para nós é fundamental — frisou Mano.

Alex Santana será titular, novamente, contra o Cruzeiro

Com os desfalques de Cuéllar e Villasanti, Alex Santana atuou ao lado de Dodi diante do São José. Como este estará suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, o paraguaio deve voltar ao time. Mas o ex-Corinthians permanece.