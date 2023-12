Por isso, o Grêmio entrou na onda dos festejos à jornada do uruguaio em Porto Alegre e está preparando um grande evento para se despedir do jogador. Alguns totens estarão espalhados pela arena, para que torcedores tirem fotos com a imagem - em tamanho real - do atleta. Além disso, cartazes de agradecimento, máscaras com o rosto de Luisito, um bandeirão e infláveis com a frase "Com o Grêmio onde o Grêmio estiver" farão parte da festa dos aficionados.