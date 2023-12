A Uefa realizou, na tarde deste sábado (2), o sorteio que definiu os grupos da Eurocopa de 2024. A principal competição de seleções do Velho Continente será sediada em 10 cidades da Alemanha, e acontecerá entre junho e julho do próximo ano. Diversos ídolos continentais participaram do evento, como Buffon, David Silva, Sneijder e Laudrup.