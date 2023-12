A 14ª rodada do Campeonato Francês teve início na sexta-feira (1), com a vitória do Reims sobre o Strasbourg por 2 a 1. Neste sábado, a jornada teve sequência com a vitória do Lens sobre o Lyon, que se afoga na lanterna da liga; o Nice perdeu a oportunidade de assumir a liderança em derrota para o Nantes. Confira com o Lance! o resumo dos jogos na Ligue 1.