Suárez foi a mais espetacular contratação do Tricolor Gaúcho no século XIX. Sozinho é responsável por 53 mil novos sócios, um faturamento de mais de R$ 10 milhões apenas com a venda de camisas do Grêmio com número 9 (saiba mais sobre o "efeito Suárez" nos cofres do time do Sul). Marcou 25 gols no ano - 14 no Campeonato Brasileiro. Deu 17 assistências. Números que impressionam, talvez não tanto como sua vontade de jogar. É sempre o mais entusiasmado, o mais inconformado. Até o treinador Renato Gaúcho - que dificilmente elogia seus jogadores -reconheceu publicamente o talento de Suárez.