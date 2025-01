Marchesín tem desconforto muscular e desfalca o Grêmio

O Grêmio tem a primeira baixa da temporada. Marchesín relatou dores na última semana e foi submetido a exames de imagem. ele foi diagnosticado com desconforto muscular. Assim, o jogador desfalca a equipe por cinco dias.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Al-Shabab confirma saída de Cuellar; volante se aproxima do Grêmio

De acordo com o boletim divulgado pelo clube, Marchesín teve constatada uma "sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita". Ele fará trabalhos de reforço físico na região e ficará fora dos treinos no campo.

Ainda segundo o Grêmio, o prazo de retorno aos gramados é de cinco dias. Com isso, não há preocupação quanto à estreia do Tricolor no Campeonato Gaúcho. A primeira partida acontecerá em 22 de janeiro - em oito dias.

continua após a publicidade

Marchesín desfalca o Grêmio no período de treinos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No amistoso realizado na tarde de segunda-feira (13), o Grêmio enfrentou o São José já sem a presença de Marchesín. Para o jogo, Gustavo Quinteros utilizou Gabriel Grando como titular e, ao longo da partida, colocou Thiago Beltrame na posição.

Nos últimos dias, Marchesín foi cotado para assumir a meta do Boca Juniors. A imprensa argentina tem noticiado um forte interesse do clube no goleiro. Todavia, o Tricolor garante não ter sido procurado oficialmente.

continua após a publicidade

Confira a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o goleiro Marchesín relatou desconforto muscular após sessão de treinamento na última semana, realizou exame de ressonância magnética e foi observada sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita.

Marchesin iniciou trabalho de fortalecimento da região e ficará afastado dos treinos de campo nos próximos cinco dias.