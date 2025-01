Técnico do Al-Shabab confirma saída de Cuellar; volante se aproxima do Grêmio

Gustavo Cuellar está cada vez mais próximo de um acerto com o Grêmio. Nesta segunda-feira (13), o técnico do Al-Shabab, Fatih Terim, confirmou que o volante está acertando a sua saída do clube árabe através da rescisão contratual.

Gustavo Cuellar está próximo de retornar ao Brasil (Reprodução/Instagram)

Cuellar atua no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tinha contrato até o meio de 2026. Entretanto, o técnico Fatih Terim revelou que o vínculo foi encerrado de forma antecipada e que o jogador, de fato, está deixando o clube.

- Gustavo Cuellar está deixando o clube após acertar a rescisão contratual. Estou muito feliz por tê-lo conhecido e por tê-lo visto em ação - disse o técnico árabe.

Com isso, o jogador fica livre para fechar com o Grêmio. Nas últimas semanas, o jogador tem conversado com o Tricolor, que já fez uma proposta para contar com o volante. O maior empecilho, até então, era o contrato do colombiano com o clube árabe.

Quem é Gustavo Cuellar?

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Gustavo Cuellar é volante e tem 32 anos. Ele estreou no futebol profissional aos 17 anos, pelo Deportivo Calli. Ainda no seu país natal, atuou pelo Junior Barranquilla. Até que, em 2016, foi contratado pelo Flamengo.

No Rio de Janeiro, não demorou muito para Cuellar cair nas graças da torcida do Flamengo pelo seu estilo de jogo e perfil de marcação, força e liderança. Por lá, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Cuellar foi campeão com o Flamengo da Libertadores em 2019 (Foto: Gilvan de Souza / C.R. Flamengo)

Na sequência, em 2019, se transferiu para o futebol árabe. Atuou por quatro temporadas no Al-Hilal até chegar no Al-Shabab, clube que está atualmente. Na última temporada, foram 36 jogos com um gol marcado.