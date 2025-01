Caíque se despede do Grêmio: ‘Sigo como mais um torcedor’

Caíque não é mais jogador do Grêmio. O goleiro se despediu do Tricolor, de forma oficial, nesta segunda-feira (13), através das redes sociais. O jogador será o novo reforço do Criciúma para a disputa da Série B.

A história de Caíque no Grêmio começa de forma curiosa. Ele entrou em contato com o, então, vice-presidente de futebol, Antônio Brum, através de uma rede social e, assim, foi contratado. O goleiro estava no Ypiranga e enfrentou o Tricolor na final do Campeonato Gaúcho de 2023 e, no mesmo ano, foi anunciado pelo time da capital.

Pelo Grêmio, foram 20 jogos pela equipe principal e dois pelo time B. Na última temporada, o goleiro virou o reserva imediato de Marchesín. Querido pela torcida, Caíque se destaco também fora dos gramados e foi uma das figuras que esteve presente nos resgates nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Caíque auxiliou nos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

Caíque recebeu uma proposta do Criciúma para assumir a meta do Tigre. Com isso, o goleiro se despede do Grêmio para disputar a Série B pelo time catarinense. Ele ainda não foi anunciado de forma oficial, o que deve ocorrer na sequência.

Confira a mensagem de Caíque

- Hoje me despeço de um dos capítulos mais marcantes da minha carreira, com o coração cheio de gratidão e memórias que vou levar para sempre. Vestir essa camisa foi uma honra, e poder representar a torcida tricolor em campo foi uma sensação inexplicável. Levo comigo a honra de ter feito parte dessa história e deixo aqui minha gratidão por tudo o que vivi. Meu carinho pelo Grêmio e por essa torcida não termina aqui, sigo como mais um torcedor. Obrigado, tricolor! Uma grande abraço do CATBLACK - escreveu o goleiro.