Entre os jogadores do Grêmio relacionados para a partida contra o Atlético Grau-PER, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, estão dois jogadores oriundos das categorias de base que não costumam participar de partidas do elenco principal. São eles o volante Zortea e o centroavante Jardiel.

Camisa 5 e capitão do time sub-20 do Grêmio, Bernardo Zortea tem 18 anos. Ele já foi relacionado para uma partida do time profissional nesta temporada, a vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro, no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS, pelo Campeonato Gaúcho, mas não foi utilizado.

Jardiel, de 20 anos, já é mais conhecido pela torcida do Grêmio. O centroavante foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Jr. de 2024, com nove gols em seis jogos. Ele estreou pelo profissional ao entrar no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o São Luiz, no dia 28 de fevereiro do ano passado, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí-RS, pela Recopa Gaúcha. Porém, novela para renovação de contrato e sucessivas lesões prejudicaram sua sequência no time de cima.

Jardiel, centroavante do Grêmio. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Ao todo, Grêmio tem oito jogadores formados na base em Lima

Além de Zortea e Jardiel, outros seis jogadores formados nas categorias de base no Grêmio estão com a delegação em Lima. São eles os goleiros Gabriel Grando e Thiago Beltrame, o lateral direito Igor Serrote, o zagueiro Viery, o volante Ronald e o ponta Alysson. Desses, Igor e Alysson devem ser titulares contra o Atlético Grau.