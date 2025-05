O Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético Grau-PER, nesta quarta-feira (7), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A principal novidade no time de Mano Menezes é o lateral esquerdo Luan Cândido.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Reforço vindo do RB Bragantino, Luan Cândido soma pouco mais de 45 minutos pelo Grêmio. Sua última aparição foi no dia 12 de março, no empate em 3 a 3 com o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, quando iniciou como titular e foi expulso na reta final do primeiro tempo. Com problemas físicos, o defensor só havia sido relacionado para uma partida desde então: o empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, na estreia de Mano.

Além de Luan Cândido, Lucas Esteves também está escalado para enfrentar o Atlético Grau. Com isso, um deles deve jogar mais adiantado, na segunda linha peloa lado esquerdo. Do outro lado, como esperado, Alysson recebe sua primeira chance como titular. Preservado, Cristian Olivera começa no banco de reservas.

continua após a publicidade

A escalação do Grêmio para enfrentar o Atlético Grau tem Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar; Alysson, Cristaldo e Luan Cândido; Arezo.

Escalação do Atlético Grau-PER

O Atlético Grau também está escalado. O técnico Ángel Comizzo mandará sua equipe a campo com Álvarez; Rojas, Tapia, Franco e Bolívar; Guarderas, Vidarte, Rostaing e Vilca; Bandiera e Sandoval.

continua após a publicidade

Vice-líder do Grupo D, com sete pontos em três jogos, o Grêmio precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para ultrapassar o Godoy Cruz e assumir a liderança. Já o Atlético Grau é o lanterna da chave, com apenas um ponto em três partidas.