O técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Bragantino, na Arena do Grêmio, pela 8ª rodada do Brasileirão. O resultado deste sábado (10) manteve a equipe na 14ª colocação do campeonato. Acompanhe ao vivo:

O Grêmio demonstrou dificuldade de criação na maior parte do jogo. Mesmo atuando em casa, o time teve menos posse de bola que o Bragantino durante toda a partida. Além disso, as chances de gol foram escassas.

O resultado deste sábado deixa o Grêmio fora da zona de rebaixamento, mas mais próximo da zona de descenso do que do G-4. Os resultados e, principalmente, o desempenho do time nos últimos jogos tem causado incômodo nos torcedores

Mano Menezes projeta jogo com o Godoy Cruz em entrevista

Além de analisar o empate com o Bragantino, Mano Menezes também vai abordar a preparação do Grêmio para o jogo com o Godoy Cruz, na terça-feira (13), pela Copa Sul-Americana.

O time gaúcho é vice-líder da competição continental, com oito pontos. Está atrás apenas justamente dos argentinos, que têm 10. O Grêmio precisa vencer para assumir a ponta e depender apenas de si para se classificar aos play-offs; se perder, já não terá mais chances de garantir a classificação direta.

