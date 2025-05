Em noite fria, de pouco público na Arena, em Porto Alegre-RS, o Grêmio conquistou uma vitória magra, por 1 a 0, sobre o Sportivo Luqueño-PAR, que não foi suficiente para garantir a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana — o Tricolor Gaúcho disputará a repescagem contra o Alianza Lima-PER. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes reconheceu que o Imortal, mesmo com reservas, poderia ter construído um resultado melhor a partir dos 75% de posse de bola que teve diante de um adversário que terminou a partida com dois jogadores a menos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Podíamos sair da noite de hoje com coisas todas positivas. E falei isso para os jogadores, lá dentro. Acho que nos últimos tempos, aqui na nossa casa, já perdemos três boas oportunidades de entregar algo que proporcionasse um salto para a equipe. Não de, na noite para o dia, apresentar um jogo que ainda não tem capacidade. Mas salto de confiança, de compreensão maior do torcedor, dessa coisa que o torcedor, que nós queremos, mas que ainda estamos deixando a desejar — admitiu.

Meninos podem ser 'parte da resolução', diz Mano

Ao mesmo tempo, o treinador exaltou jovens das categorias de base que receberam oportunidade nesta partida. Foi o caso de Riquelme, que sequer estava relacionado, mas com defecções de Luan Cândido e Amuzu, iniciou no banco de reservas e de lá saiu para marcar o gol da vitória gremista, aos 29 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

Riquelme marcou seu primeiro gol como profissional. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

— Temos outras coisas boas, que foram os meninos. Temos visto em alguns treinamentos, temos trazido para treinar com a gente. Outros ainda não tinham estado, mas a gente sabe da capacidade, da qualidade que têm. Esses, sim, a gente tem que ter paciência. Merecem muito a compreensão do torcedor, porque esses vão ser, em um futuro próximo, parte da resolução que podemos ter — afirmou.