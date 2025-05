O Grêmio encerra sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (29), às 19h, contra o Sportivo Luqueño-PAR, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Para essa partida, o técnico Mano Menezes mandará a campo uma equipe totalmente reserva.

Sem lateral direito de ofício à disposição, o zagueiro Gustavo Martins atuará improvisado. O volante Ronald, que entrou por ali após a lesão de João Pedro, na vitória por 1 a 0, sobre o Bahia, no último domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, jogará em sua posição de origem.

O Tricolor Gaúcho está escalado com Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Camilo e Ronald; Pavón, Nathan e Aravena; Arezo.

O Grêmio ainda tem chance de terminar na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana e, assim, avançar diretamente para as oitavas de final. Para isso, porém, precisará, além de vencer, torcer por tropeço do Godoy Cruz-ARG, que enfrenta o Atlético Grau-PER no mesmo horário.

Escalação do Sportivo Luqueño-PAR

Já eliminado, o Sportivo Luqueño também está escalado. No 5-4-1, o time paraguaio, comandado por Julio César Cáceres, terá Mongelos; Ocampos, Marchio, Villalba, Paredes e Alborno; Pereira, Fernando Benítez, Ángel Benítez e Vera; Pasadore.