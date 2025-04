Gustavo Quinteros promete montar o Grêmio de forma mais ofensiva para enfrentar o Atlético Grau-PER, nesta terça-feira (8), às 19h, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com isso, dois jogadores que iniciaram no banco de reservas na derrota por 2 a 0 para o Ceará, no último sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, devem retornar ao time titular. São eles o lateral direito João Pedro e o meia Cristaldo.

Ambos foram titulares na estreia do Grêmio na competição continental, com vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na última quarta-feira (2). Cristaldo entrou no lugar de Camilo no intervalo do jogo contra o Ceará; João Pedro, aos 18 minutos do segundo tempo, na vaga de Igor Serrote.

— Às vezes devemos mudar alguns jogadores que não se recuperam totalmente de um jogo para outro, para tê-los inteiros no próximo jogo. Eu sempre pensei que João Pedro, Cristaldo, vão jogar o próximo jogo, sim ou sim. Por características, e por rendimento. Necessitamos jogadores mais ofensivos nesse jogo, ao menos desde o início. Depois, durante o jogo, podemos fazer trocas — adiantou Quinteros após a derrota para o Ceará.

João Pedro entrou aos 18 minutos do segundo tempo na derrota do Grêmio para o Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mesmo com o revés, o treinador gremista gostou do que viu no segundo tempo da partida no Castelão. Mais um argumento para justificar os retornos de João Pedro e Cristaldo ao time titular.

— Hoje, creio que o segundo tempo foi muito bom, geramos situações, e pretendemos jogar dessa maneira no próximo jogo, da Copa Sul-Americana, na Arena — ratificou.

Quinteros será forçado a fazer outra mudança

Além dessas duas mudanças, ao menos mais uma, forçada, precisará ser feita por Quinteros. Por conta do protocolo de concussão da Fifa, Amuzu, que sofreu pancada na cabeça na derrota para o Ceará, será desfalque. Cristian Olivera — que retorna de desconforto muscular —, Aravena, André Henrique e Monsalve são as opções. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Edenílson; Pavón, Cristaldo e Cristian Olivera; Arezo.