Ceará supera problemático Grêmio e mantém escritas

Com autoridade, o Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite deste sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul e Matheus Araújo marcaram os gol do Vozão, que conquista a primeira vitória no retorno à Série A, e assume momentaneamente a vice-liderança da competição, com quatro pontos.

Além disso, o Ceará manteve a invencibilidade de 23 jogos consecutivos em seu estado, e chegou a quatro partidas sem perder para o Grêmio no Castelão. A última vitória gremista foi há quase sete anos, no Campeonato Brasileiro de 2018.

Como foi o jogo

Logo aos três minutos de jogo, Bruno Ferreira deu calafrios na torcida do Ceará. O goleiro tropeçou ao dominar recuo de bola na grande área, e precisou tocar nela com a mão para evitar que Arezo roubasse e marcasse o gol do Grêmio. Após titubear, a árbitra Edina Alves Batista assinalou falta indireta, que o Tricolor Gaúcho não soube aproveitar.

Após o susto, o Ceará cresceu. Aos dez minutos, em bola que ficou viva na grande área gremista, Galeano virou linda bicicleta, e Volpi se esticou para mandar pela linha de fundo. Aos 23, cruzamento de Galeano acertou o braço direito de Lucas Esteves. Pênalti que Pedro Raul converteu, cobrando no cantinho direito de Tiago Volpi, para abrir o placar.

Novamente sem contar com um meia de origem entre os titulares, o Grêmio apresentava dificuldade na construção, e se limitava a um jogo direto. Ainda assim, com jogadas pela esquerda, o Tricolor Gaúcho levou perigo na reta final do primeiro tempo. Aos 38, Amuzu cruzou e Arezo, sozinho, cabeceou perto da trave esquerda. Um minuto depois, o belga acionou em profundidade o uruguaio que chutou para defesa no contrapé de Bruno Ferreira. Aos 41, Villasanti balançou a rede, mas pelo lado de fora.

Com a entrada de Cristaldo no lugar de Camilo, na volta do intervalo, o Grêmio passou a ter mais posse de bola no campo do Ceará. Porém, foi o Vozão quem assustou primeiro. Aos 13 minutos, o confiante Pedro Raul pegou sobra e soltou uma bomba de perna esquerda, no travessão de Volpi.

O Grêmio tentava pressionar, mas faltava organização e inspiração. Aos 17, após cruzamento rasteiro de Pavón, Marllon chutou em cima de Arezo, e a bola passou com perigo, perto da trave direita. Quatro minutos depois, Cristaldo recebeu no lado direito da grande área e bateu cruzado. Bruno Ferreira espalmou.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Grêmio foi para o tudo ou nada. André Henrique teve duas oportunidades — em cabeçada por cima, e em chute colocado que parou em grande defesa de Bruno Ferreira —, e Cristaldo uma — em chute de fora da área que passou perto da trave esquerda. Porém, foi o Ceará quem voltou a marcar. Aos 50, Volpi foi para a área e, no contra-ataque Matheus Araújo arrancou e finalizou para o gol vazio.

O que vem por aí

O Ceará terá outro gaúcho pela frente na próxima rodada do Brasileirão. No próximo sábado (12), às 16h, o Vozão enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS. Já o Grêmio volta a campo pela Copa Sul-Americana, na terça-feira (8), às 19h, contra o Atlético Grau, em Porto Alegre/RS.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 GRÊMIO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Castelão, em Fortaleza, no Ceará

🥅 Gols: Pedro Raul, aos 25' do 1T (C); Matheus Araújo, aos 50' do 2T (C)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Bahia (C); Amuzu, Arezo e Igor Serrote (G).

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano (Aylon), Lucas Mugni (Matheus Araújo) e Fernandinho (Alejandro Martínez); Pedro Raul (Nicolas).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo) e Villasanti; Pavón (João Pedro), Edenílson (Monsalve) e Amuzu (André Henrique); Arezo.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)