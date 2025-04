Uma cena assustou na vitória por 2 a 0 do Ceará sobre o Grêmio, no último sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 38 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Monsalve para a área, Amuzu, atacante do Tricolor Gaúcho, se chocou, de cabeça, com Fabiano Souza, lateral do Vozão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Amuzu caiu desnorteado no gramado. Após atendê-lo, o departamento médico do Grêmio solicitou a substituição. André Henrique entrou no lugar do ponta belga, que foi encaminhado para um hospital em Fortaleza.

"O Grêmio informa que o atacante Amuzu recebeu atendimento em unidade de saúde na Unimed de Fortaleza. Durante a partida contra o Ceará, precisou ser substituído após pancada na cabeça. O atleta realizou uma tomografia que apresentou resultados normais. Após atendimento, retornou ao hotel, passou a noite com a delegação gremista e segue acompanhado pelo médico do Clube", comunicou o Grêmio, via assessoria de imprensa, na manhã de domingo (6).

continua após a publicidade

Por conta do protocolo de concussão da Fifa, Amuzu precisará ficar cinco dias afastado das atividades. Isso significa que o camisa 9 será desfalque do Tricolor Gaúcho na partida contra o Atlético Grau, na terça-feira (8), às 19h, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele deve retornar no jogo contra o Flamengo, domingo (13), às 17h30min, também em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Quinteros tem várias opções para substituir Amuzu

O técnico Gustavo Quinteros tem mais de uma alternativa para substituir Amuzu. Cristian Olivera, presevado do jogo contra o Ceará por conta de desconforto muscular, pode retornar diante do Atlético Grau. Aravena é outro ponta à disposição do treinador gremista, que também já utilizou o meia Monsalve e o centroavante André Henrique pela beirada.

continua após a publicidade